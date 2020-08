De 100% elektrisch aangedreven Citroën e-Jumpy werd in mei voorgesteld en is vanaf nu ook te bestellen. Met dit model zet de Franse constructeur het elektrische offensief verder, want in 2020 zullen zes elektrisch modellen worden gelanceerd.

Citroën belooft ook een volledig gamma elektrisch aangedreven bedrijfsvoertuigen tegen 2021. De Citroën e-Jumpy biedt een ruim gamma met drie koetswerklengtes zodat de bestelwagen geschikt is voor alle toepassingen. De e-Jumpy deelt zijn specificaties met een gewone Jumpy (met verbrandingsmotor). Precies daarom werd dit model erg succesvol dankzij het laadvolume tot 6,6 m3 of het laadvermogen van 1.275 kg.

De elektrische versie zal beschikbaar zijn met een kleinere of een grotere batterij die een autonomie tot 330 km volgens de WLTP-goedkeuringscyclus biedt. Op die manier kunnen professionals zich zonder beperkingen verplaatsen. De bestelwagen is zowel geschikt voor korte (zero emission) ritten in de stad als voor langere ritten. De nieuwe e-Jumpy is verkrijgbaar vanaf ? 35.600 (excl. BTW) en zal in de tweede helft van 2020 bij de Citroën-verdeler beschikbaar zijn. (Belga)

