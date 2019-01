Citroën op het autosalon

Citroën stelt de nieuwe C5 Aircross voor en zet daarmee zijn SUV-offensief voort met een model dat in de eerste plaats wil uitblinken door comfort en ruimte. Met het Citroën Advanced Comfort programma is de nieuwe C5 Aircross een van de meest modulaire en comfortabele SUV's in zijn segment. Dankzij de Progressive Hydraulic Cushion en de Advanced Comfort-stoelen staan de vering en het comfort op het gekende niveau van Citroën. Ook de modulariteit is optimaal met drie losse, verschuifbare, neerklapbare en kantelbare stoelen achterin en een bagageruimte van 580 tot 720 liter. De C5 Aircross zal het eerste Citroën-model zijn dat begin 2020 zal worden uitgebracht als Plug-In Hybrid PHEV.

De nieuwe Citroën Berlingo Van werd reeds bekroond met de prestigieuze titel "International Van Of The Year 2019". Deze Berlingo van de derde generatie pakt uit met evoluties op vlak van comfort en technologie zonder in te boeten aan functionaliteit. De bestelwagen heeft verder 20 rijhulpsystemen, 4 connectiviteitstechnologieën en is uitgerust met de nieuwste motoren, waaronder de 1.5 BlueHDi 130 dieselmotor en de nieuwe EAT8-automaat.

Bovenop de evoluties op productvlak, viert Citroën in 2019 ook zijn honderdste verjaardag. De TYPE H is een concept car die het rijke verleden van het merk en de actualiteit verbindt. De moderne versie op basis van een Jumper is ontsprongen uit de samenwerking tussen Fabrizio Caselani en David Obendorfer als hommage aan Flaminio Bertoni die 70 jaar geleden de originele Citroën HY 70 tekende. (Belga)