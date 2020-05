Citroën is al negentig jaar een toonaangevende speler op de markt van lichte bedrijfswagens en stelt nu de 100% elektrisch aangedreven e-Jumpy voor.

Na de C5 Aircross SUV en de betaalbare Ami zet het merk het offensief 'elektrificatie voor iedereen' verder met de lancering van zes geëlektrificeerde modellen in 2020, waaronder de e-Jumpy. Deze volledig elektrisch aangedreven variant van de Jumpy biedt klanten praktische mobiliteitsoplossingen voor de uitdagingen in stedelijk gebied, zoals een toenemend aantal milieuzones, maar ook buiten de stad dankzij een ruime actieradius.

Zonder concessies te doen aan de prestaties en functionaliteiten die de Jumpy zo succesvol hebben gemaakt, biedt de Citroën ë-Jumpy een nieuw niveau van comfort en gemoedsrust dankzij de actieradius die voldoende is voor de meeste dagelijkse ritten. Het rijbereik bedraagt 230 km volgens de WLTP-cyclus voor de versie met de 50kWh-batterij en 330 km voor de versie met 75kWh-batterij. Er werd ook veel aandacht besteed aan het comfort door het onderdrukken van geluiden en trillingen in de aandrijving. De elektromotor verzekert bovendien een vlotte acceleratie en een onbeperkte toegang tot de milieuzones. Even belangrijk is dat de elektrische variant een identieke laadruimte heeft als de Jumpy met brandstofmotor.

De nieuwe Citroën e-Jumpy komt in de tweede helft van 2020 op de markt. Volgend jaar verschijnt tevens de 100% elektrische Berlingo Van. Dat betekent dat vanaf 2021 alle lichte bedrijfswagens van Citroën worden aangeboden met elektrische aandrijving, naast de versies met efficiënte brandstofmotoren. (Belga)

