Citroën plant - net als tal van andere constructeurs - een heus elektrisch offensief en de eerste telg van dat nieuwe aanbod wordt de hybride versie van de jongste C5 Aircross.

Deze ruime SUV krijgt dus een dubbele motorisatie waarbij de gebruiker zowel elektrisch als op benzine kan rijden, of een combinatie van beide. Onder de motorkap komt een puretech benzinemotor van 180 pk en die wordt gecombineerd met een elektromotor die 81 kW (108 pk) levert. De transmissie gebeurt via een achttrapsautomaat waarin de elektromotor wordt geïntegreerd. Deze combinatie is goed voor en riant systeemvermogen van 225 pk en ruim 320 Nm aan trekkracht.

We weten eveneens dat de Franse constructeur een elektrisch rijbereik van 50 km vooropstelt en de auto zal een normverbruik halen van 1,7 l/100 km, wat neerkomt op een CO2-emissie van 50 g/km. Dergelijk cijfers maken de wagen erg aantrekkelijk vanuit fiscaal oogpunt omdat de rijbelasting, het fiscale afschrijfpercentage en het voordeel alle aard (VAA) op deze waarde worden berekend. Feit is dat plug-in hybrids in de praktijk een stuk gulziger zijn dan de normwaarden, want zelfs de nieuwste WLTP-meetmethode is bijzonder coulant voor dit type aandrijving.

De C5 Aircross wil vooral een polyvalente auto zijn met een ruim plaatsaanbod en een hoog comfortniveau, met dank aan de hydraulische dempers die de schok verzachten wanneer de veer volledig wordt ingedrukt (bijvoorbeeld bij oneffenheden in het wegdek). Tot slot is het interieur ook modulair dankzij de drie individueel instelbare zitjes achteraan. In Frankrijk zal deze stekkerversie van de C5 Aircross 39.950 euro kosten en hij zal medio 2020 bij de dealer staan.(Belga)