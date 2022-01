Op de CES technologiebeurs in Las Vegas toonde Citroën zijn visie op de toekomstige stedelijke mobiliteit met de Skate, een zelfrijdend platform geschikt voor uiteenlopende toepassingen van bedrijven en particulieren.

In de stad van de toekomst zal de hectische verkeersdrukte verdwijnen en kan de mens zich eenvoudig, comfortabel en stressloos verplaatsen. Dat is althans wat de visionaire ontwikkelaars bij de automerken voor ogen hebben, met tal van originele vervoersconcepten als resultaat.

Skate Pod

Zo ook Citroën dat op CES uitpakte met de revolutionaire Skate. Dit is een open source, autonoom concept bedoeld om de doorstroming van het verkeer in de stad op een inventieve manier te verbeteren en de gebruikers een rustgevende oplossing te bieden. Dit gebeurt met een vloot van autonome en onderling verbonden robots die rijden op speciale banen in de stad.

Deze Skates vervoeren op hun platform capsules van verschillende dienstverlenende bedrijven. Zo hebben gebruikers in het concept van Citroën 24 uur per dag toegang tot de dienst van hun keuze, zoals genieten van een gezellige omgeving om een boek te lezen, een video te bekijken, naar muziek te luisteren met een drankje, of te sporten terwijl ze zich verplaatsen.

Een zelfrijdend platform waarop verschillende modules geplaatst kunnen worden. © GF

Deze gedeelde, autonome oplossing heeft volgens Citroën veel voordelen. Ze helpt de congestie in grote steden te verlichten en hun voetafdruk in koolstof te verkleinen omdat ze elektrisch is, veelzijdig inzetbaar en veel goedkoper dan een individueel voertuig. Het klinkt allemaal heel leuk en veelbelovend. Afwachten wat de toekomst brengt.

In de stad van de toekomst zal de hectische verkeersdrukte verdwijnen en kan de mens zich eenvoudig, comfortabel en stressloos verplaatsen. Dat is althans wat de visionaire ontwikkelaars bij de automerken voor ogen hebben, met tal van originele vervoersconcepten als resultaat.Zo ook Citroën dat op CES uitpakte met de revolutionaire Skate. Dit is een open source, autonoom concept bedoeld om de doorstroming van het verkeer in de stad op een inventieve manier te verbeteren en de gebruikers een rustgevende oplossing te bieden. Dit gebeurt met een vloot van autonome en onderling verbonden robots die rijden op speciale banen in de stad. Deze Skates vervoeren op hun platform capsules van verschillende dienstverlenende bedrijven. Zo hebben gebruikers in het concept van Citroën 24 uur per dag toegang tot de dienst van hun keuze, zoals genieten van een gezellige omgeving om een boek te lezen, een video te bekijken, naar muziek te luisteren met een drankje, of te sporten terwijl ze zich verplaatsen. Deze gedeelde, autonome oplossing heeft volgens Citroën veel voordelen. Ze helpt de congestie in grote steden te verlichten en hun voetafdruk in koolstof te verkleinen omdat ze elektrisch is, veelzijdig inzetbaar en veel goedkoper dan een individueel voertuig. Het klinkt allemaal heel leuk en veelbelovend. Afwachten wat de toekomst brengt.