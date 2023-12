Citroën frist ë-Berlingo op

De elektrische Citroën ë-Berlingo krijgt uiterlijke aanpassingen en een groter rijbereik.

Citroën nam zijn elektrisch busje weer onder handen, waarbij vooral de hertekende voorpartij opvalt met de anders getekende koplampen, bumper en logo. In het interieur zorgen het afgeplatte stuurwiel en een 10” groot aanraakscherm – het nieuwe My Citroën Drive Plus infotainmentsysteem draait hierop – voor vernieuwing.

Verder rijden

Op technisch vlak is er weinig vernieuwing te melden, buiten de montage van een andere warmtepomp en het feit dat de 136 pk sterke elektromotor nu wat efficiënter functioneert, waardoor het rijbereik van de 50 kWh accu toeneemt van 280 tot 320 kilometer. Wat natuurlijk nog altijd niet indrukwekkend is en een rem blijft op het succes van deze monovolume. Zo kan die moeilijk zijn oude ‘thermische klanten’ tot een elektrisch avontuur verleiden. De ë-Berlingo kan snelladen aan 100 kW, waarmee de accu op 30 minuten weer 80 procent van de capaciteit bereikt.

De Citroën ë-Berlingo komt in twee versies: een 4,40 meter lange vijfzits-M en een XL met zeven stoelen, die 4,75 meter lang is en tot 4.000 liter aan bagage kan laden met alle stoelen neergeklapt.