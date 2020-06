Citroën springt op de trein van de elektrische aandrijving met de lancering van de elektrisch aangedreven e-Space Tourer, die tot 9 zitplaatsen biedt en een maximaal rijbereik haalt van 330 km.

Daar waar zustermerken Peugeot en Opel reeds volledig elektrisch aangedreven personenwagens aanbieden (e208 en eCorsa), hinkt Citroën een beetje achterop in afwachting van een volledig elektrische C4. Citroën heeft echter enige voorsprong op vlak van elektrisch aangedreven bestelwagens (e-Jumpy) en in die zin komt het niet als een verrassing dat de personenwagen afgeleiden van deze bedrijfswagens eveneens met elektrische aandrijving (136 pk / 260 Nm) worden aangeboden. Vandaag toont de Franse fabrikant de elektrisch aangedreven Space Tourer. Hij is beschikbaar in 2 koetswerklengtes en de klant heeft keuze tussen twee batterijen. De basisversie heeft een capaciteit van 50 kWh en haalt een rijbereik (volgens WLTP) van 230 km. Wie grotere afstanden moet overbruggen kan kiezen voor een batterij met 75 kWh die de autonomie tussen de laadbeurten optrekt tot 330 km. Deze Space Tourer heeft een uitrusting die zowel op vlak van veiligheid als connectiviteit vergelijkbaar is met die van een personenwagen. Omdat de hoogte van deze elektrisch aangedreven minibus beperkt blijft tot 1,9 meter kan je met deze wagen in de meeste ondergrondse parkeergarages. Exacte prijzen en een concrete lanceringsdatum wil Citroën momenteel nog niet kwijt. (Belga)

Daar waar zustermerken Peugeot en Opel reeds volledig elektrisch aangedreven personenwagens aanbieden (e208 en eCorsa), hinkt Citroën een beetje achterop in afwachting van een volledig elektrische C4. Citroën heeft echter enige voorsprong op vlak van elektrisch aangedreven bestelwagens (e-Jumpy) en in die zin komt het niet als een verrassing dat de personenwagen afgeleiden van deze bedrijfswagens eveneens met elektrische aandrijving (136 pk / 260 Nm) worden aangeboden. Vandaag toont de Franse fabrikant de elektrisch aangedreven Space Tourer. Hij is beschikbaar in 2 koetswerklengtes en de klant heeft keuze tussen twee batterijen. De basisversie heeft een capaciteit van 50 kWh en haalt een rijbereik (volgens WLTP) van 230 km. Wie grotere afstanden moet overbruggen kan kiezen voor een batterij met 75 kWh die de autonomie tussen de laadbeurten optrekt tot 330 km. Deze Space Tourer heeft een uitrusting die zowel op vlak van veiligheid als connectiviteit vergelijkbaar is met die van een personenwagen. Omdat de hoogte van deze elektrisch aangedreven minibus beperkt blijft tot 1,9 meter kan je met deze wagen in de meeste ondergrondse parkeergarages. Exacte prijzen en een concrete lanceringsdatum wil Citroën momenteel nog niet kwijt. (Belga)