Alsmaar meer bedrijven ontwikkelen ombouwkits om oldtimers te transformeren tot elektrisch aangedreven voertuigen. Het Britse Electrogenic heeft een interessant project afgerond op basis van een Citroën DS uit 1971.

De DS was het meest iconische model dat Citroën ooit heeft gebouwd, lang voor DS door een groep marketeers tot een trendy luxemerk werd omgedoopt. Naast het bijzondere lijnenspel van deze wagen, was hij ook uniek door de hydraulisch gestuurde vering, wat decennialang het handelsmerk van Citroën zou worden.

Citroën-ingenieurs beten de voorbije jaren hun tanden stuk op een systeem dat de hydropneumatische demping zou kunnen vervangen, maar Electrogenic toont nu een interessante oplossing door de hydraulische pomp (die vroeger door de benzinemotor werd aangedreven) eveneens te vervangen door een elektrische pomp. Op die manier blijft het kenmerkende veercomfort van de klassieker behouden.

Typerend voor dit model is dat de wagen zichzelf nivelleert (lees: omhoog komt) na het starten en het systeem zorgt ervoor dat het koetswerk tijdens het rijden neutraal blijft. Even interessant is het feit dat Electrogenic de manuele versnellingsbak behoudt. De bestuurder hoort niet langer de verbrandingsmotor, maar de manuele transmissie met bijhorende koppeling is er nog steeds.

Door de toerentallen van de elektromotor (120 pk - 235 Nm) laag te houden, haalt de DS bovendien een rijbereik van ruim 300 km met zijn lithium-ion batterij die een capaciteit van 48,5 kWh heeft. Electrogenic is niet aan zijn proefstuk toe en bouwde eerder al klassiekers om zoals de Kever, de VW-bus en zelfs een Jaguar E-Type.

