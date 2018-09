Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept

Officieel gaat het nog om een studiemodel in zo'n typisch opvallende verpakking, maar eigenlijk verschilt deze C5 Aircross SUV Hybrid Concept niet veel meer van het seriemodel waarvan de 'gewone' versie nog dit jaar op de markt komt. De plug-in hybride variant, waarvan de batterij dus met een stekker kan worden bijgeladen, wordt pas tegen 2020 in de showrooms verwacht. Deze versie kadert in de elektrificering van het Citroën-gamma dat tegen 2023 voor 80% uit elektrische en hybride modellen zou moeten bestaan, en twee jaar later zelfs volledig elektrisch zal worden.

De C5 Aircross plug-in hybride zal voor de aandrijving gebruik maken van een 1.6 viercilinder turbobenzinemotor van 180 pk en een elektromotor van 109 pk en 337 Nm, die zich tussen de verbrandingsmotor en de achttrapsautomaat bevindt. Deze combinatie zet 225 pk op de voorwielen. De 13,2 kWh grote lithium-ionbatterij zou een zuiver elektrisch rijbereik van 50 kilometer en een topsnelheid van 135 km/u mogelijk maken. Het batterijpakket zit onder de achterbank ingewerkt en neemt daardoor geen plaats in het interieur of de bagageruimte in, volgens Citroën. (Belga)