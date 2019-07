Zes maanden na zijn lancering doorbreekt de nieuwe Citroën C5 Aircross reeds de psychologische barrière van 50.000 verkochte exemplaren.

SUV's blijven het grote publiek verleiden en daarvan profiteren vooral de nieuwste modellen, zoals de recente gelanceerde Citroën C5 Aircross. Dit segment vertegenwoordigde wereldwijd reeds een kwart van de verkoop van het Franse merk in de eerste zes maanden van dit jaar. Ook in de Europa speelde deze nieuwe SUV een belangrijke rol in het commerciële succes van Citroën, dat in de eerste helft van 2019 de sterkste groeier was in de Top 12 van de automerken.

Met een volume van 50.000 geleverde exemplaren is de C5 Aircross ook het derde bestverkochte model van Citroën na de C3 Aircross en de C3. En in Frankrijk, waar hij in de fabriek in Rennes geproduceerd wordt, is de C5 Aircross intussen de op een na populairste SUV in zijn segment. De klanten zijn vooral gecharmeerd door het design dat een echte persoonlijkheid uitstraalt, naast het comfort en de functionaliteit van de SUV. De meeste kopers kiezen voor de topuitvoering Shine van de C5 Aircross.(Belga)