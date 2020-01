nieuws

Citroën C4 Cactus C-Series

In 2020 zal Citroën een nieuwe speciale serie aanbieden met de naam "C-Serie", als verwijzing naar de "C" van Citroën, maar ook naar de begrippen Comfort, Karakter en Klassiek. De twee laatste duiden op 'Classic en Caractère' in het Frans.

Citroën C4 Cactus C-Series © belga