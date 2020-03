De nieuwe Citroën Berlingo (derde generatie) werd anderhalf jaar geleden gelanceerd en inmiddels zijn er al 200.000 exemplaren verkocht. Voor de Franse constructeur is dit model wereldwijd het tweede bestverkopende model, na de compacte C3.

In 2019 realiseerde de Citroën Berlingo in België een marktaandeel van 24 procent in het segment van de personenwagens en 14 procent bij de bedrijfswagens. Twee derde van de verkochte exemplaren waren bestelwagens en de overige personenwagenversies worden vooral door gezinnen gebruikt omwille van het grote plaatsaanbod in verhouding tot de aantrekkelijke aankoopprijs.

Bij de bedrijfswagens kiezen 80 procent van de klanten voor de 'ExtensoCabine' die vooraan drie volwaardige zitplaatsen biedt. Verder vinkt ook een kwart van de klanten de 'Top Rear Vision'-optie aan. Die biedt via cameratechnologie een perfect zicht achter de wagen. Eén en ander wordt weergegeven in vogelperspectief, wat de bestuurder helpt bij het manoeuvreren en de veiligheid van de overige weggebruikers verhoogt. De Berlingo kan mooie cijfers voorleggen en ook de zuster modellen (Opel Combo en Peugeot Partner) die dezelfde basis delen, doen het uitstekend.(Belga)

In 2019 realiseerde de Citroën Berlingo in België een marktaandeel van 24 procent in het segment van de personenwagens en 14 procent bij de bedrijfswagens. Twee derde van de verkochte exemplaren waren bestelwagens en de overige personenwagenversies worden vooral door gezinnen gebruikt omwille van het grote plaatsaanbod in verhouding tot de aantrekkelijke aankoopprijs. Bij de bedrijfswagens kiezen 80 procent van de klanten voor de 'ExtensoCabine' die vooraan drie volwaardige zitplaatsen biedt. Verder vinkt ook een kwart van de klanten de 'Top Rear Vision'-optie aan. Die biedt via cameratechnologie een perfect zicht achter de wagen. Eén en ander wordt weergegeven in vogelperspectief, wat de bestuurder helpt bij het manoeuvreren en de veiligheid van de overige weggebruikers verhoogt. De Berlingo kan mooie cijfers voorleggen en ook de zuster modellen (Opel Combo en Peugeot Partner) die dezelfde basis delen, doen het uitstekend.(Belga)