In het kader van het Gre-Eco-project dat de Griekse eilanden volledig koolstofarm wil maken, maken de politiediensten er weldra gebruik van elektrische voertuigen, waaronder de nieuwe Citroën Ami.

Het Griekse eiland Chalki krijgt de primeur met de 100 procent elektrische Citroën Ami, waarvan zowel de politie als de kustwacht gebruik van zullen maken. Dit wagentje haalt een top van 45 km/u en heeft een rijbereik van 75 km. Dat is bescheiden, maar aangezien het eiland slechts 37 km2 groot is, kan de Ami een goede dienst leveren aan de overheidsdiensten in het kader van dit vergroeningsproject. Verder levert Citroën naast de vier Ami's, nog enkele elektrische exemplaren van de Jumpy, de Spacetourer en de C4 om het emissievrij vervoer op Chalki een duwtje in de rug te geven.

De vloot van de politie en de kustwacht op Chalki © GF

De Citroën Ami is een guitige compacte elektrische stadswagen, die slechts 2,4 meter lang is en met een draaicirkel van 7,2 meter zeer vlot door de drukte laveert. Het concept is zeer basic met een minimum aan comfort en plaats voor slechts twee personen. Voor de aandrijving zorgt een 8 pk 'sterke' elektromotor die zijn energie haalt uit een batterij met een capaciteit van 5,5 kWh. Die verzekert een rijbereik van zo'n 75 km en kan in ongeveer drie uur tijd aan een huisstopcontact worden opgeladen. De topsnelheid bedraagt 45 km/u, zodat bestuurders vanaf 16 jaar in het bezit van een AM rijbewijs ermee mogen rijden.

