Citroën Ami Pop is nog frivoler

Elektrische microcars rukken op. Trendsetter Citroën Ami krijgt er nu een sportievere en hippere versie bij.

De klassieke auto’s met verbrandingsmotoren worden stilaan uit de periferie verbannen en ruimen daar plaats voor nieuwe vormen van zachte mobiliteit. Daarbij horen ook de elektrische microcars die perfect geschikt zijn voor kortere verplaatsingen en door hun beperkte afmetingen ook zeer weinig plaats innemen in de stadscentra. Bovendien zijn ze niet schadelijk voor de volksgezondheid door hun elektrische aandrijving die geen uitstoot oplevert.

Een van de opvallendste spelers in dit segment is de Citroën Ami, die er nu weer een hippe variant krijgt: Pop. Die versie is iets frivoler met de opvallende decoratie van het koetswerk en het interieur. Het wagentje kreeg ook een sportievere uitstraling door de dakspoiler. Sterkere prestaties moet je niet verwachten, want op technisch vlak blijft alles bij het oude. Voor de aandrijving zorgt nog altijd een 8,2 pk sterke elektromotor waarmee een top van 45 km/u wordt bereikt, terwijl de batterij van 5,4 kWh een rijbereik van ongeveer 75 kilometer garandeert. Dit zijn waarden die meer dan degelijk zijn in de moderne stadsjungle.