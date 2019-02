Citroën Ami One Concept biedt stadsmobiliteit voor iedereen

Citroen komt naar Genève met een prototype van een nieuw klein elektrisch voertuig dat digitale technologie gebruikt "om een vernieuwende stedelijke mobiliteit te creëren", stelt het persbericht. Het is vernieuwend omdat je er ook zonder rijbewijs kan mee rijden.

Deze Ami One Concept "past in een innovatief wereldwijd digitaal ecosysteem en biedt een moderne, betaalbare en gebruiksvriendelijke auto-ervaring". Het voertuig biedt een nieuwe kijk op autobezit, want het kan het 'à la carte' huren voor 5 minuten of 5 jaar. Er zijn mogelijkheden voor autodelen, aankoop en leasing. Er bestaat een speciale mobiele app waarmee u het voertuig kan beheren en die is ook gelinkt aan een serviceportaal die elke verplaatsing moet vereenvoudigen.

Deze Ami One Concept is een ultracompact, gesloten tweezittertje met een kleurrijk design en een slim symmetrisch ontwerp (identieke deuren rechts en links, gelijkaardige voor- en achterpanelen, etc.). Citroën belooft een topsnelheid van 45 km/u en de batterij zou je op 2 uur kunnen opladen. Het wagentje rolt op vier 18-duimswielen en is 2,50 m lang, 1,50 m breed en 1,50 m hoog. Het gewicht bedraagt 425 kilo.(Belga)