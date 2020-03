De Citroën Ami, die in Parijs werd voorgesteld, is het ultieme elektrische stadswagentje dat voor iedereen toegankelijk is. In ons land mag je er al vanaf de leeftijd van 16 jaar mee rijden.

De conceptversie kreeg de naam "Ami One" en dat was voor Citroën de eerste aanzet naar een elektrisch aangedreven stadswagentje. Vandaag toont de Franse autoconstructeur de Ami - een verwijzing naar één van vermaarde Citroën-modellen - en dat wordt een 100% elektrische tweezitter met vier wielen die wordt ingeschreven zoals een 50cc bromfiets. Op die manier bouwt Citroën een autootje dat voor een breed publiek toegankelijk is. Bovendien mag men er in België al vanaf 16 jaar mee rijden.

De Ami is kort (2,41 m), weegt niet veel (485 kg inclusief batterij) en wordt aangedreven door een kleine elektromotor die stroom puurt uit een lithium-ionbatterij van 5,5 kWh. De Ami haalt een topsnelheid van 45 km/u en komt 70 km ver met één batterijlading. De batterijen kunnen in 3 uur worden opgeladen via een eenvoudig 220V stopcontact. Er zijn verschillende gebruiksmodi zoals autodelen, huren of kopen. De aankoop gebeurt online en de wagen wordt thuis bezorgd zoals een pakje.

De aankoopprijs zou ongeveer 7.000 euro bedragen en het orderboekje wordt vanaf 30 maart in Frankrijk geopend, enkele maanden later volgt ook België. Vergeleken met de overige brommobielen (auto's zonder rijbewijs, nvdr.) oogt dit wagentje leuker, want de Ami laat een frisse wind aaien in dit segment. De constructeur voorziet ook een licht en ultramodern interieur omdat men komaf wil maken met de wat banale reputatie van dergelijke autootjes. Leuk detail: de ramen klappen via een scharnier gedeeltelijk naar boven open, een duidelijke knipoog naar de mythische 2PK.(Belga)

