Citroën Ami krijgt prachtige retrolook

Caselani ontwikkelde een fraaie, nostalgische koetswerkkit voor de elektrische microcar.

De Citroën Ami heeft een guitige, ietwat futuristische look, maar desondanks kon de Italiaanse carrossier Caselani dit voertuig transformeren tot een origineel model in retrostijl. De hoekige grille in de neus, de ronde koplampen en de gewelfde koetswerkpanelen leggen de link naar de Type H bestelwagen. Maar er vallen ook trekjes van de iconische 2CV te bespeuren. Althans wat het exterieur betreft, want aan de binnenzijde werd niets gewijzigd.

Ook op technisch vlak blijft de Caselani Type Ami het basisconcept trouw met een elektrische motor van 6 kW (8 pk) gekoppeld aan een accu van 5 kWh. Daarmee is een rijbereik tot 70 km en een topsnelheid van 45 km/u haalbaar. Voor de ombouw zijn twee mogelijkheden voorzien. Als je al een Citroën Ami bezit, kan je voor 5.000 euro een kit kopen met de specifieke onderdelen om er een Caselani van te maken. Je kan ook een kant en klare Caselani Type Ami kopen voor 13.900 euro via het officiële dealernetwerk van Citroën.