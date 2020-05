Citroën lanceert straks een klein elektrische stadswagentje dat perfect inspeelt op persoonlijk vervoer in de stad. In Frankrijk koop je het microwagentje al vanaf 6.900 euro, er bestaan ook aantrekkelijke verhuurformules en het autootje zal eveneens in deelplatformen beschikbaar zijn.

Het compacte (2,21 m lang, 1,39 m breed en 1,52 m hoog) en guitig ogende tweezittertje dat in pre-corona een onzekere toekomst voor zich had, lijkt vandaag een schot in de roos omdat het perfect inspeelt op de behoefte van (betaalbaar) individueel vervoer in de stad, nu massaal gebruik van openbaar vervoer wordt ontraden om nog meer Covid-19 besmettingen te voorkomen. De Ami heeft een elektrische aandrijving met een vermogen van 8 pk en hij haalt een topsnelheid van 45 km/u en de batterij met een capaciteit van 5,5 kWh biedt een autonomie tot 75 km. Opladen gebeurt aan een conventioneel stopcontact (230 Volt) en duurt 3 uur. Bestuurders met een rijbewijs AM mogen het voertuig vanaf 16 jaar gebruiken. Het wagentje is in Frankrijk vanaf 11 mei te koop. Opvallend is dat de Ami enkel online wordt aangeboden. De wagen wordt thuis geleverd en de overdracht, inclusief uitleg neemt amper 30 minuten in beslag. De datum voor de Belgische marktintroductie en de Belgische prijzen zullen later worden bekend gemaakt, maar de situatie voor Frankrijk geeft alvast een idee. (Belga)

Het compacte (2,21 m lang, 1,39 m breed en 1,52 m hoog) en guitig ogende tweezittertje dat in pre-corona een onzekere toekomst voor zich had, lijkt vandaag een schot in de roos omdat het perfect inspeelt op de behoefte van (betaalbaar) individueel vervoer in de stad, nu massaal gebruik van openbaar vervoer wordt ontraden om nog meer Covid-19 besmettingen te voorkomen. De Ami heeft een elektrische aandrijving met een vermogen van 8 pk en hij haalt een topsnelheid van 45 km/u en de batterij met een capaciteit van 5,5 kWh biedt een autonomie tot 75 km. Opladen gebeurt aan een conventioneel stopcontact (230 Volt) en duurt 3 uur. Bestuurders met een rijbewijs AM mogen het voertuig vanaf 16 jaar gebruiken. Het wagentje is in Frankrijk vanaf 11 mei te koop. Opvallend is dat de Ami enkel online wordt aangeboden. De wagen wordt thuis geleverd en de overdracht, inclusief uitleg neemt amper 30 minuten in beslag. De datum voor de Belgische marktintroductie en de Belgische prijzen zullen later worden bekend gemaakt, maar de situatie voor Frankrijk geeft alvast een idee. (Belga)