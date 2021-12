De Citroën Ami is eigenlijk een compacte elektrische stadswagen maar een avontuurtje naast het asfalt behoort ook tot de mogelijkheden.

Deze buggyversie van de Citroën Ami is een concept of stijlstudie, waarvoor niet onmiddellijk productieplannen bestaan. Een lange tocht over ongebaande wegen behoort sowieso niet tot de mogelijkheden van deze elektrische stadsmus met een rijbereik van 75 kilometer en een topsnelheid van... 45 km/u.

Citroën Ami Buggy Concept. © GF

Nieuwe strandbuggy

Maar als onofficiële en hedendaagse opvolger van de legendarische Citroën Mehari is er misschien wel een toekomst weggelegd voor de Ami Buggy op de zuiderse stranden of in de kustplaatsen waar nu vaak golfkarretjes voor het plaatselijk vervoer gebruikt worden. Daar is de snelheid sowieso beperkt en volstaat de beperkte actieradius zeker voor de dagelijkse verplaatsingen.

In een zomerse beachsfeer zal de kleurige en stoere uitdossing van de Ami Buggy zeker niet misstaan. Tot de specifieke uitrusting behoren onder andere de offroad-banden, het reservewiel dat op het dak geplaatst is, de dakrails met een ledlichtbalk vooraan, de verwijderbare deuren en de bijkomende bescherming aan de voorkant.

De Ami wordt plots een guitige vrijetijdswagen. © GF

