De Limburgse omloop investeert 1 miljoen euro om de piste en de infrastructuur te verbeteren. Alles zal tijdig klaar zijn om de Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) in het weekend van 25-26 april 2020 te ontvangen.

Reeds in 2017 werden de krijtlijnen uitgezet voor de verbetering van het circuit en de renovatie van de asfaltlaag van de piste. Met de steun van Sport Vlaanderen zal het project in 2020 worden verwezenlijkt. De volledige piste is in 3D opgemeten om een optimaal resultaat te kunnen garanderen. Onder andere de staat van de ondergrond, de hellingsgraad en afwatering zijn nauwkeurig in kaart gebracht. Omdat de eindlaag van primair belang is, werd gekozen voor een zeer specifiek type asfalt, dat grip, wrijving en duurzaamheid garandeert.

Ook de infrastructuur rondom de piste wordt grondig aangepast. Zo zal door de aanleg van wadi's in de aanwezige graszones het regenwater vlot kunnen infiltreren. Het project voorziet daarnaast meer dan 5.000m2 extra waterbuffering. Ook de oude betonnen rijstrookranden worden heraangelegd, wat de veiligheid zeker ten goede zal komen. En op de nodige plekken wordt extra stabiliteit gecreëerd om de ruim 55.000 m2 asfalt voor de volgende 10 jaar in topconditie te kunnen houden.

Om de rijveiligheid op het circuit te verzekeren zullen de grindbakken uitgebreid of vernieuwd worden en wordt er 8,2 kilometer glasvezel geplaatst. Hiermee is het terrein klaar voor de nieuwste technologieën, zoals een digitaal camerasysteem. De verbeteringswerken starten op 23 maart 2020 en worden uitgevoerd binnen een termijn van 25 kalenderdagen. Gedurende deze periode vinden er 2 manches van het EK BMX plaats. Alles zal echter tijdig klaar zijn om de DTM in het weekend van 24-25-26 april goed te ontvangen.(Belga)