Maxus kiest als eerste Chinese merk voor de Belgische Alcomotive groep om de Europese markt te bewerken.

De Belgische Alcomotive groep (onderdeel van de Alcopa holding) is vandaag een belangrijke internationale speler in de markt van distributie van auto's en motorfietsen. Dit jaar wordt andermaal een mijlpaal gezet, want Alcomotive neemt met Maxus voor het eerst een Chinese speler op in zijn portefeuille. Maxus is een onderdeel van het Chinese concern SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) waartoe ook de merken Roewe en MG behoren. SAIC is op de Chinese markt de belangrijkste automotive groep en wereldwijd is het de 7e speler op de markt, want SAIC verkocht in 2018 maar liefst 7,05 miljoen voertuigen.

Met het interessante gamma elektrische voertuigen viseert Maxus voornamelijk openbare besturen, koerierbedrijven en bedrijven die zich ecologisch willen profileren. Een belangrijke troef van Maxus is het uitstekende garantiepakket van 5 jaar en 5 jaar pechverhelping.

In een eerste fase zal de EV80 op de markt komen. Deze grote bestelwagen biedt qua technologie en proporties een alternatief voor bijvoorbeeld de Volkswagen e-Crafter, maar is wel ongeveer 15% goedkoper en heeft een betere autonomie. Het laadvermogen bedraagt maximum 950 kg en afhankelijk van de versie haalt de bestelwagen een autonomie (volgens de NEDC-meetmethode) tot 192 km. De lithium-iron fosfaat batterij met een capaciteit van 56 kWh kan aan een wisselstroomlader van 6,6 kWh worden opgeladen in 8,5 uur. Via een gelijkstroom (DC) snellader wordt de laadtijd beperkt tot 2 uur. De prijs bedraagt 54.990 euro excl. BTW. Volgend jaar zal Maxus ook een compactere EV30 en een grotere EV90 bestelwagen aan het gamma toevoegen. Deze voertuigen zullen snel en zonder volumebeperkingen leverbaar zijn. (Belga)