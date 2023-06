Chinese autosupermarkt in de Kempen

One Automotive is een verdeler van tal van nieuwe Chinese automerken die klaar zijn om onze markt te veroveren.

One Automotive is een garagebedrijf in Geel, dat geleid wordt door Elvira en Ignace Laenen. Voorheen waren ze verdeler van onder meer Subaru en Kia, maar in 2019 besloten ze het over een andere boeg te gooien en als één van de eerste garages in ons land Chinese auto’s aan te bieden.

“Een logische evolutie als je kijkt naar de wereldmarkt in de autosector, waar de Chinese groepen al geruime tijd aan belang winnen. Zo knoopten we contacten aan en haalden de eerste Chinese wagens naar onze showroom. Het begon met BAIC en DFSK, maar intussen is het gamma uitgebreid met Seres, JAC en SWM en kijken we steeds uit naar nieuwe opportuniteiten”, vertellen de zaakvoerders.

Steeds full option

One Automotive richt zich vooral op de particuliere koper die op zoek is naar een betaalbare, maar degelijke en goed uitgeruste wagen. Vorig jaar werden ongeveer 370 wagens geleverd en dit jaar hoopt het bedrijf de kaap van 500 eenheden te doorbreken. “We spelen vooral in op een de goede verhouding prijs-kwaliteit-uitrusting van onze wagens”, verduidelijkt Elvira Laenen. “Zo kunnen we met de DFSK Fengon 500 een mooie en keurig uitgeruste SUV aanbieden voor minder dan 20.000 euro. En ook in het hogere segment is de BAIC X55 met een prijskaartje van 31.490 euro zeer competitief. Liever elektrisch? Dan hebben we de Seres 3 met een rijbereik 440 kilometer voor 39.990 euro.”

One Automotive koos bewust voor een eenvoudig gamma met vaak maar één versie per model, die dan wel zo goed als full option is uitgerust. Voor de meeste modellen is er enkel nog een keuze tussen de kleur en een handgeschakelde of automatische versnellingsbak.

Vijf jaar garantie

Over de betrouwbaarheid van deze ‘onbekende’ Chinese auto’s hoeft de koper zich trouwens geen zorgen te maken, want alle modellen hebben vijf jaar garantie, zonder kilometerbeperking. En de levertijden zijn kort, aangezien de meeste wagens na 2 à 3 maand beschikbaar zijn.

One Automotive zet deze succesvolle aanpak verder en gaat de komende maanden nog uitpakken met een nieuwe stunt. “We lanceren de goedkoopste volwaardige elektrische auto op de Belgische markt: een 3 meter lange EV met een rijbereik van 170 kilometer voor 17.000 euro”, verklapt Ignace Laenen. We kijken er naar uit.