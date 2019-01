Chinese Aiways komt naar Europa

Alhoewel er bij ons nog geen voertuigen van Chinese makelij rondrijden, moeten de producten van de Chinese constructeurs zeker niet onderschat worden. Veelal concentreren ze zich nog vooral op de thuismarkt of de Aziatische markten, maar bereiden ze ondertussen wel hun verdere expansie richting Europa voor.

Dat geldt ook voor Aiways, een Chinese constructeur die voor het eerst present zal zijn op het Autosalon van Genève dat in maart plaatsvindt. Aiways kondigt twee 100% elektrische voertuigen aan: een SUV en een potente sportwagen. Die laatste was eerder al te zien op het Autosalon van Peking 2018 en werd ontwikkeld op basis van de Gumpert Nathalie. Voor de aandrijving wordt gebruik gemaakt van een brandstofcel op methanol.

Beide wagens zijn nog studiemodellen en vormen de aanloop naar de productie van een breder gamma in de volgende jaren dat ook naar Europa zal komen. Veel technische en andere informatie is nog niet bekend, maar wellicht zal Aiways in Genève weer een tip van de sluier lichten.(Belga)