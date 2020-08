In de Verenigde Staten zijn de gigantische Tahoe en Suburban SUV's zeer populair bij de gezinnen en de hulpdiensten. Zopas werden de nieuwe modellen op de lokale markt gelanceerd.

De eerste Suburban, die 85 jaar geleden op de markt kwam, was een van de eerste SUV's ter wereld en groeide uit tot een echt icoon in zijn segment. Dit model is 50 centimeter langer dan de Tahoe en is dus ideaal voor wie heel veel ruimte nodig heeft voor zijn hobby, gezin of werk. De iets jongere Tahoe werd in 1992 gelanceerd en is meer gericht op comfort en gebruik op de weg. Hij is bovendien al 19 jaar op rij de bestverkochte SUV in de Verenigde Staten. Zopas kregen deze populaire SUV's een grondige update om een nieuw hoofdstuk te beginnen, met een hoger niveau van comfort, veiligheid, technologie en een efficiënter rijgedrag om te kunnen wedijveren met de Europese concurrentie. Daarvoor moeten onder andere een nieuw ontworpen onafhankelijke achterophanging en een langere wielbasis voor zorgen. Verder kunnen de Suburban en de Tahoe rekenen op 30 rijhulpsystemen om een degelijke en veilig weggedrag te verzekeren. Ook op vlak van infotainment wordt een grote stap voorwaarts gezet met verscheidene grote schermen aan boord. Onder de motorkap blijft alles zeer traditioneel met twee grote V8-benzimotoren van 5,3 en 6,2 liter met respectievelijk 355 en 420 pk en daarnaast een 277 pk sterke zescilinder 3 liter Duramax diesel, die beter geschikt is voor het Europese cliënteel. Deze stoere Amerikaanse SUV's worden in ons land niet officieel ingevoerd, maar via de parallelle structuren kan u uw 'American Dream on wheels' wel realiseren. (Belga)

