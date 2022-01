De in de Verenigde Staten erg populaire pick-ups krijgen ook hun elektrische versies. De volgende in het rijtje is de Chevrolet Silverado met een vermogen van 675 pk en een rijbereik van 640 kilometer.

Er bestaat nog altijd een "gewone" versie met een verbrandingsmotor van de Silverado, waarvan Chevrolet het voorbije jaar nog meer dan 500.000 exemplaren wist te verkopen. Maar daarnaast moet de elektrische variant de toekomst verzekeren. Deze Silverado EV rust op een specifiek Ultium-platform dat ook al dienst doet voor de Hummer EV van zustermerk GMC.

Er komen verschillende versie voor commercieel en privé-gebruik © GF

9 ton trekken

De lancering van de Silverado EV is gepland voor 2023 met de Work Truck-versie voor commercieel gebruik met een systeemvermogen van 517 pk, een maximumkoppel van 834 Nm en een trekvermogen van 3.629 kg. Voor het extra zware werk is er nog het Max Tow Package verkrijgbaar zodat de elektrische pick-up lasten tot 9 ton kan trekken. De batterij kan snel laden aan maximum 350 kW en biedt een actieradius van 644 km. Het prijskaartje in de VS bedraagt 39.900 dollar.

Later in 2023 volgt dan Silverado EV RST die meer gericht is op particulieren en krachtiger is met 675 pk en 1.056 Nm. Hiermee lukt de spurt van 0 naar 100 km/u in 4,5 seconden, terwijl het rijbereik 640 km bedraagt. Voor deze versie zal Chevrolet 105.000 dollar aanrekenen.

Handig is dat de Silverado EV ook over een zogenaamde Powerbase beschikt, een station met 10 laadpunten van 10,2 kW om externe toestellen op aan te sluiten. In het interieur valt het moderne digitale dashboard op met een headup display, een 17" infotainmentscherm en het grote panoramadak.

Een modern digitaal dashboard met een 17" infotainmentscherm © GF

