De voorbije dagen staat de wereld van de Amerikaanse sportwagens op zijn kop, want Chevrolet heeft zopas de nieuwe Corvette onthuld en die krijgt voor het eerst in zijn 66-jarige carrière zijn grote V8-motor achter de stoelen van bestuurder en passagier.

De C8 Stingray is de eerste Corvette die deze architectuur met de motor centraal achterin toepast. Tot nu toe werd het grote Amerikaanse blok onder de lange motorkap van de beroemde Amerikaanse muscle car gemonteerd. Het is nog steeds een groot motoblok met een longinhoud van 6,2 liter, goed voor 495 pk en 635 Nm. Volgens de ingenieurs zou deze architectuur voor een betere balans moeten zorgen in de Corvette.

Deze aanpak zorgt ook voor andere wijzigingen, want ook de bestuurderspost wordt naar voor opgeschoven en de motorkap wordt zichtbaar kleiner. Critici beweren nu al dat de Corvette zijn ziel is verloren door deze aanpak. Het is immers een eenvoudige en meer universele oplossing, maar de ontwerpers van de Amerikaanse auto stellen dat ze de identiteit van de sportwagen hebben weten te behouden. Eén en ander zal duidelijk worden na de eerste dynamische tests.

Omdat de Corvette zich uitstekend leent om te cruisen, heeft het nieuwe model een uitneembaar targadak. De Stingray C8 moderniseert ook qua connectiviteit, want het hedendaagse infotainment deelt alle informatie met uw smartphone. Momenteel weten we nog niet hoeveel de auto zal kosten en ook op de verbruiks- en emissiedata is het nog even wachten. (Belga)