Giovanni Bruno, chef/eigenaar van het Italiaans sterrenrestaurant Senzanome in Brussel, heeft naar aanleiding van het Autosalon een speciaal gerecht bedacht ter ere van het 110-jarig bestaan van Alfa Romeo. 'Van Belgen wordt gezegd dat ze geboren worden met een baksteen in de maag. Italianen hebben een Ferrari of een Alfa Romeo in de maag.'

De risotto Alfa Romeo van Giovanni Bruno is een gerecht met een verhaal. 'Het testcircuit van Alfa Romeo, een van de grootste testpistes ter wereld, bevindt zich in Balocco. Die regio is bekend voor zijn talrijke rijstvelden. Rijst, risotto: klaar.

'Mijn variant bevat klassieke ingrediënten zoals saffraan en bouillon, maar ook minder evidente toetsen. Ik heb het Alfa-logo nagemaakt met behulp van kruiden en groente. De Parmezaanse kaas heb ik verwerkt tot een emulsie.'

Balocco is een begrip in Italië, maar geniet ook enige faam in België. Niemand minder dan Koningin Paola en Koning Albert zijn er graag geziene gasten. 'Paola rijdt al sinds de jaren '60 met Alfa Romeo', vertelt Dominique Fontignies van Alfa Romeo Belgium. 'Ik heb haar al verschillende keren mogen ontmoeten. Een straffe madam, die op haar gezegende leeftijd nog altijd mee is met de nieuwste technologische snufjes.'

Giovanni Bruno © Patrick Theunissen

Ook Giovanni Bruno heeft een boontje voor Italiaanse wagens. 'Uiteraard. Wat had je verwacht? Alle Italianen zijn gek van voetbal en auto's. Van Belgen wordt gezegd dat ze geboren worden met een baksteen in de maag. Wel, Italianen hebben een Ferrari of een Alfa Romeo in de maag. Ik heb als racepiloot verschillende keren deelgenomen aan 24-uren van Spa-Francorchamps. Tot 2005-2006, toen het racen niet meer te combineren viel met Senzanome.'

'Het was mijn vader, een Siciliaan, die op het idee kwam om een restaurant te openen in Brussel. Alleen, hij was een ingenieur en geen kok. Hij had het leven van een restauranthouder toch een beetje onderschat. Elke dag vroeg uit de veren om ragu, lasagne en cannelloni te maken, je moet het maar doen. Mijn zus en ik hebben goed vijftien jaar geleden het roer overgenomen en hebben het restaurant naar een hoger niveau getild.'

Vandaag bezit Senzanome een Michelinster en behoort het tot de 50 beste Italiaanse restaurants ter wereld. Over de naam Senzanome is goed nagedacht. 'Veel Italiaanse restaurants zijn genoemd naar de eigenaar. Da Gianni, Da Filippo, noem maar op. Wij wilden iets anders. Geen naam. Vandaar: Senzanome.'

Tot slot: heeft Bruno zelf een Alfa Romeo in zijn garage staan? Hij lacht. 'Wat is dat nu voor een vraag? Tuurlijk wel!'

Senzanome, Place du Petit Sablon 1, 1000 Brussel - 02 223 16 17 - www.senzanome.be

De jonge Paola en Albert tijdens een bezoek in oktober 1967 aan het testcircuit van Alfa Romeo in Balocco © /

