Van 3 tot 7 januari vindt in Las Vegas de CES (Consumer Electronics Show) plaats waar niet alleen innovatieve consumentenelektronica wordt getoond. De jaarlijkse show wordt ook belangrijker voor de automotive sector.

De CES gaat ondanks Covid door en tal van autoconstructeurs zullen er maar wat graag hun jongste of toekomstige technologieën laten zien. BMW zal er bijvoorbeeld een iX M60 tonen die van koetswerkkleur verandert en is uitgerust met de ultieme cinema-ervaring.

Verder zal er technologie om auto's te vergroenen en vooral zelfrijdend te maken in de spotlights staan. Op de lijst van de automotive-exposanten zien we onder meer Daimler, BMW, Hyundai en niet toevallig Stellantis die met Chrysler en Jeep ook Amerikaanse producten in zijn portfolio heeft. Waar mobiliteitsspecialisten naar uitkijken is toeleverancier Bosch dat slimme technologie voor e-bikes met vooral bijkomende connectiviteit zal aankondigen. Op automotive vlak moeten vooral zelflerende Bosch-software en over-the-air updates in de nabije toekomst het verschil maken.

Tot slot wordt op de CES een groot testparcours aangelegd voor de eMobility Experience, waar bezoekers kunnen kennismaken met elektrische fietsen en elektrisch aangedreven scooters en steps.

De CES gaat ondanks Covid door en tal van autoconstructeurs zullen er maar wat graag hun jongste of toekomstige technologieën laten zien. BMW zal er bijvoorbeeld een iX M60 tonen die van koetswerkkleur verandert en is uitgerust met de ultieme cinema-ervaring. Verder zal er technologie om auto's te vergroenen en vooral zelfrijdend te maken in de spotlights staan. Op de lijst van de automotive-exposanten zien we onder meer Daimler, BMW, Hyundai en niet toevallig Stellantis die met Chrysler en Jeep ook Amerikaanse producten in zijn portfolio heeft. Waar mobiliteitsspecialisten naar uitkijken is toeleverancier Bosch dat slimme technologie voor e-bikes met vooral bijkomende connectiviteit zal aankondigen. Op automotive vlak moeten vooral zelflerende Bosch-software en over-the-air updates in de nabije toekomst het verschil maken.Tot slot wordt op de CES een groot testparcours aangelegd voor de eMobility Experience, waar bezoekers kunnen kennismaken met elektrische fietsen en elektrisch aangedreven scooters en steps.