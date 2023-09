CD&V wil auto’s minder vaak naar de keuring sturen

Wagens van minder dan tien jaar oud zouden niet elk jaar naar de keuring moeten. Dat vindt CD&V.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) liet maandag weten een einde te willen maken aan het monopolie in het landschap van de autokeuringscentra. Dat moet de centra performanter en meer klantgericht laten werken. CD&V reageert dinsdag met een eigen voorstel. “Elk jaar je auto laten keuren is niet nodig voor auto’s die jonger zijn dan 10 jaar”, zegt Vlaams Parlementslid Sofie Mertens.

“Om de twee jaar is meer dan genoeg.” Het voorstel zou heel wat druk wegnemen bij de keuringscentra, denkt ze. Mertens reageert ook op het plan van minister Peeters. “Wanneer de minister haar plannen doorzet om de autokeuring open te stellen, moet dit gepaard gaan met duidelijke spelregels.”

Mertens pleit voor een vast tarief, zodat er geen concurrentie kan ontstaan tussen garagisten onderling. “We moeten ook goed in kaart brengen wat dit betekent voor kleinere garages. Om autokeuringen te kunnen uitvoeren, moeten zij investeringen doen, opleidingen volgen. Deze voorwaarden liggen vast in Europese richtlijnen. We moeten zorgen dat ook die kleinere garages mee kunnen.”

en slotte vraagt het CD&V-parlementslid ook om de controles op de centra op te voeren. “We moeten er als overheid op blijven toezien dat alles correct verloopt. Het gaat over de verkeersveiligheid. Meer instanties toelaten om autokeuringen te doen is goed, indien er ook meer controle komt op het correct laten verlopen ervan.”

Het kabinet-Peeters laat dinsdagavond in een reactie nog weten dat behalve leeftijd de kilometerstand “minstens een even groot criterium” is. “Vanuit het oogpunt verkeersveiligheid, milieu en consumentenbescherming blijft de technische keuring belangrijk”, klinkt het. “Het is geenszins onze intentie om in dit verband roekeloze beslissingen te nemen die nefaste gevolgen kunnen hebben.”