Cayenne krijgt nieuw interieur

Op de internationale motorshow van Shanghai onthult Porsche de vernieuwde generatie van de Cayenne, de voorlopig grootste SUV van de Duitse sportwagenfabrikant.

De belangrijkste verandering bij deze modelwissel is het nieuwe interieur waarin connectiviteit centraal staat. De nieuwe Porsche Driver Experience omvat een volledig digitale omgeving die zich intuïtief laat bedienen en geïndividualiseerd kan worden. De bedieningselementen zitten rond het stuur gepositioneerd voor een intense en ergonomische rijervaring.

Taycan-elementen

Een aantal elementen is overgenomen uit de volledig elektrische Porsche Taycan. Het gebogen display biedt verschillende visuele skins, maar ook de centrale console werd hertekend, net als het stuurwiel. De schakelpook (van de automatische transmissie) verhuist van de middenconsole naar een compactere bedieningsarm van naast het stuur, zoals aanvankelijk vooral bij Amerikaanse wagens. Er blijft wel een specifiek bedieningspaneel voor de ventilatie op de centrale console om de snelheid en het bedieningsgemak ervan te garanderen.

Even opvallend is dat er ook een scherm (10,9 inch) wordt voorzien voor de passagier vooraan, dat geïntegreerd zit in de boordplank. Zo kan de bijrijder de bestuurder bijstaan met bijvoorbeeld een adres in het navigatiesysteem in te voeren. Hij of zij kan via deze weg ook de multimedia-interface bedienen zodat de bestuurder zich kan focussen op het rijden.

De passagier kan ook videocontent afspelen die de bestuurder niet te zien krijgt. Dankzij een specifieke folie zijn (video-)beelden immers niet zichtbaar vanuit de ooghoek van de bestuurder om afleiding van het verkeer te voorkomen.