Caterham Super Seven op nostalgische toer

In de aanloop naar zijn 50ste verjaardag grijpt Caterham met de lancering van nieuwe modellen in authentieke stijl terug naar de beginjaren van het Engelse sportwagenmerk.

Colin Chapman lanceerde in de jaren 1950 de Lotus Seven, de volgens hem ultieme, lichte sportwagen die uitsluitend op puur rijplezier was gericht. Later verwierf Caterham Cars de rechten op de Seven en zette de productie verder. Daarbij bleef men het basisconcept trouw dat door de jaren heen toch gestaag evolueerde op stilistisch en technisch vlak.

Intussen nadert de 50ste verjaardag van Caterham Cars in 2023 en dat is een ideale gelegenheid om weer naar de basis te gaan. Dat gebeurt met speciale modellen in de stijl van de originele Seven uit jaren 70, maar met hedendaagse technologie onder het frêle koetswerk.

Een fraai dashboard in de klassieke stijl.

Zelf monteren

Zo is er keuze uit de Super Seven 600 en de Super Seven 2000. De eerste krijgt een 84 pk sterke 660cc Suzuki-driecilinder onder de motorkap die een spurt van 0 tot 100 km/u in 6,9 seconden toelaat. Het alternatief is de potentere Ford 2 liter viercilinder van 180 pk waarmee het sprintnummer zelfs in 4,8 seconden lukt. Sensaties verzekerd dus.

Beide modellen worden in kitvorm geleverd en moeten dus nog gemonteerd worden. Vandaar ook de scherpe prijzen. De Super Seven 600 zou 29.990 pond (ca. 34.190 euro) kosten en de Super Seven 2000 39.990 pond (ca. 45.590 euro).