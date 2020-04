Caterham Cars lanceert de Super Seven 1600 en die is helemaal vintage. Caterham bouwt overigens al sinds de jaren zeventig onder licentie replica's van de Lotus Super Seven. Met die sportieve bolides willen ze bovenal intens rijplezier bieden.

Caterham heeft in het verleden wel vaker speciale versies gebouwd waar de nostalgie afdruipt, maar deze keer is deze Super Seven 1600 een model dat permanent in het Caterham-gamma zal blijven. Hij is meer dan ooit geïnspireerd op de oorspronkelijke Lotus Super Seven en op de eerste modellen die ooit onder de merknaam Caterham werden verkocht. De nieuwe Super Seven 1600 maakt het verschil met tal van retro-elementen en stilistische details zoals de klassiek gevormde voorspatborden, klassieke aluminium 14-duimsvelgen, een reservewiel en een bagagedrager zoals de Super Seven van weleer.

Ook de kleurkaart herinnert aan de klassieke Super Seven modellen. Ook het interieur ademt dezelfde sfeer uit met een houten stuur en een klassieke lederen bekleding. Hij werd ontworpen met het oog op ultiem rijplezier en wil de soul van de seventies laten herleven, maar dan zonder de nadelen van de technologie uit die periode. De nieuwe Super Seven 1600 is ook verkrijgbaar met het korte en brede chassis dat door de liefhebbers van het genre als het meest comfortabele wordt beschouwd. (Belga)

