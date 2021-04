Ook dit seizoen raast de snelste merkencup van de Benelux weer over de circuits. In 2021 gaan de piloten van de Porsche Carrera Cup van start met de gloednieuwe 510 pk sterke 911 GT3 Cup '992'.

De Porsche Carrera Cup Benelux 2021 wordt op 29 april op gang geschoten op het circuit van Spa-Francorchamps voor de eerste van zes manches. Daar nemen de piloten de start in de splinternieuwe Porsche 911 GT3 Cup type 992, die met zijn vermogen van 510 pk en een uiterst verfijnde aerodynamica de meest potente cupbolide is die ooit uit de ateliers van Porsche Motorsport kwam.

"We voelen ons trots en zeer vereerd", stelt organisator Olivier Aerts. "De Porsche Carrera Cup Benelux is één van de zes kampioenschappen wereldwijd waar dit jaar al met de nieuwe 911 GT3 kan worden geracet. We moeten Porsche Motorsport daarvoor bedanken, net zoals de rijders en teams die ons van bij de start hun vertrouwen schonken. Daardoor krijgt deze eerste afspraak van het seizoen meteen een historisch en exclusief tintje."

De nieuwe 911 GT3 Cup heeft heel wat losgemaakt en niet minder dan 21 rijders van tien verschillende teams hebben hun deelname al bevestigd. Ze vertegenwoordigen een uitstekende mix van jonge talenten die een professionele carrière ambiëren en sterke amateurs. Tot de titelfavorieten behoren twee voormalige cupkampioenen die dit jaar hun comeback maken: de Belg Dylan Derdaele (Belgium Racing) en de Nederlander Xavier Maassen (TeamPGZ by Redant Racing), respectievelijk de laureaten van 2016 en 2017.

Porsche Carrera Cup Benelux © GF

De Porsche Carrera Cup Benelux 2021 wordt op 29 april op gang geschoten op het circuit van Spa-Francorchamps voor de eerste van zes manches. Daar nemen de piloten de start in de splinternieuwe Porsche 911 GT3 Cup type 992, die met zijn vermogen van 510 pk en een uiterst verfijnde aerodynamica de meest potente cupbolide is die ooit uit de ateliers van Porsche Motorsport kwam."We voelen ons trots en zeer vereerd", stelt organisator Olivier Aerts. "De Porsche Carrera Cup Benelux is één van de zes kampioenschappen wereldwijd waar dit jaar al met de nieuwe 911 GT3 kan worden geracet. We moeten Porsche Motorsport daarvoor bedanken, net zoals de rijders en teams die ons van bij de start hun vertrouwen schonken. Daardoor krijgt deze eerste afspraak van het seizoen meteen een historisch en exclusief tintje."De nieuwe 911 GT3 Cup heeft heel wat losgemaakt en niet minder dan 21 rijders van tien verschillende teams hebben hun deelname al bevestigd. Ze vertegenwoordigen een uitstekende mix van jonge talenten die een professionele carrière ambiëren en sterke amateurs. Tot de titelfavorieten behoren twee voormalige cupkampioenen die dit jaar hun comeback maken: de Belg Dylan Derdaele (Belgium Racing) en de Nederlander Xavier Maassen (TeamPGZ by Redant Racing), respectievelijk de laureaten van 2016 en 2017.