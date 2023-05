Car-Pass ontdekt tellerfraude van 500.000 km

Volgens de data van Car-Pass wordt er regelmatig gesjoemeld met de tellerstanden van voertuigen. Soms loopt het echt de spuigaten uit.

Car-Pass houdt een database bij met de kilometerstanden van ons wagenpark, die worden genoteerd in garages, bij herstellers of de autokeuring. Het doel hiervan is fraude tegen te gaan waarbij een voertuig kunstmatig wordt ‘verjongd’ door de kilometerteller terug te draaien. Zo noteerde de organisatie in 2022 bijna 18 miljoen tellerstanden afkomstig van 13.579 bronnen. Dat was 8,2 % meer dan in 2021 en een absoluut record.

‘De meest spectaculaire evolutie is die van het aantal ontvangen tellerstanden van connected cars. Sinds 1 januari 2020 zijn de invoerders verplicht om vier keer per jaar een tellerstand van hun in België ingeschreven geconnecteerde voertuigen aan Car-Pass mee te delen’, verduidelijkt Michel Peelman, gedelegeerd bestuurder van Car-Pass. ‘Er bestaat in geen enkel ander Europees land een soortgelijke wettelijke verplichting. Vorig jaar verwerkten we op die manier 1,7 miljoen tellerstanden, bijna 10 % van de totale instroom. Dit zouden er nog meer kunnen zijn, want een aantal invoerders voldoen na 3 jaar nog altijd niet aan hun wettelijke verplichtingen op dit vlak’.

© R.V.

Noodzakelijke controle

In 2022 bracht Car-Pass 1.344 gevallen van tellerfraude aan het licht: 791 betroffen binnenlandse verkopen (0,09 % van het totaal) en in 554 (0,87 %) gevallen was geknoeid bij de import van het voertuig naar ons land. Dit zijn erg bemoedigende cijfers, die steeds verder dalen.

Car-Pass meldt ook dat de gemiddelde tellerstand in geval van fraude verminderde met bijna 80.000 kilometer. Vooral bestelwagens zijn relatief populair bij fraudeurs, omdat zij vaak meer kilometers op de teller hebben. Het trieste record op dit vlak kwam op naam van een Volkswagen Transporter uit 2002 met een ‘verjonging’ van net geen half miljoen kilometers. Bij de personenwagens kreeg een VW Touran uit 2011 een verjongingskuur van meer dan 360.000 km.