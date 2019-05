Honda bevestigt dat de achteruitkijkspiegels met cameratechnologie die op het prototype van de Honda e te zien waren, weldegelijk op de productieversie zullen worden weerhouden.

Honda bevestigt dat het systeem waarbij de klassieke achteruitkijkspiegels worden vervangen door camera's. Eén en ander was al te zien op het prototype van de Honda e dat in Genève werd onthuld. Deze elektronische spiegels zullen standaard op alle productieversies worden gemonteerd. Deze technische oplossing is een primeur voor het segment van de stadswagentjes. De Japanse constructeur geeft aan dat het een belangrijke meerwaarde biedt op vlak van design, maar ook qua veiligheid, aerodynamica en verfijning.

Het systeem projecteert het beeld in real time op twee 6 inch schermen in het interieur. De schermen zitten in het bovenste gedeelte van het dashboard geïntegreerd en bieden een natuurlijk beeld. Op die manier wordt niet alleen de zichtbaarheid verbeterd, maar de compacte camera's verbeteren eveneens de stroomlijn met 90 procent in vergelijking met klassieke spiegels. Op de volledige auto gaat het om een aerodynamische verbetering met 3,8 procent, wat leidt tot betere prestaties en extra autonomie. Tot slot weet Honda dat men op deze manier de windgeluiden in het interieur danig kan terugdringen, wat vooral het rijcomfort verhoogt. (Belga)