Callum Skye als elektrische offroader

De hippe, elektrische terreinwagen heeft een beroemde ontwerper.

Ian Callum was jarenlang designverantwoordelijke bij Jaguar waar hij zeer mooie modellen creëerde zoals de XF, F-Type en I-Pace. De Brit verliet het bedrijf en ging zijn eigen weg om nieuwe projecten te ontwikkelen. Daar is nu een eerste resultaat van onthuld: de Callum Skye. Dit is een fraai gelijnde offroader met een elektrische aandrijving. Het voertuig is een goede 4 meter lang en biedt een 2+2 concept. Vooraan is er riant plaats voor twee personen en achter zijn nog twee noodzitjes voorzien.

De Callum Skye weegt slechts 1.150 kilogram en zet ook op de weg indrukwekkende prestaties neer volgens zijn ontwerper. Zo zou de sprint van 0 tot 100 km/u in minder dan vier seconden lukken. Minder baanbrekend is het rijbereik van amper 273 kilometer met de accu van 42 kWh, wat doet vermoeden dat deze offroader vooral als vrijetijdsvoertuig is bedoeld.

Meer details volgen bij de voorstelling van de productieversie van de Callum Skye die in de loop van 2024 staat gepland.