In de VS is de komst van de eerste volledig elektrisch aangedreven en bijzonder luxueuze Cadillac een erg belangrijke gebeurtenis.

Cadillac's eerste wapenfeit in de snelgroeiende markt voor (luxueuze) elektrische auto's gaat niet onopgemerkt voorbij. De constructeur speelt op zeker met een SUV-model dat luistert naar de poëtische naam "Lyriq". Het zou ook nog kunnen dat deze benaming voor een submerk van Cadillac zal worden gebruikt, commercieel principe dat steeds vaker wordt toegepast binnen de sector. De scherpe, hypermoderne en dynamische vormgeving verraadt dat dit model nog in het conceptstadium zit. Omdat de constructeur aangeeft dat deze wagen snel op de markt zal komen, zal er mogelijk niet al te veel veranderen. Cadillac geeft aan dat er diverse modellen met achterwielaandrijving én met vierwielaandrijving volgen die nog beter op de marktvraag inspelen. In ideale omstandigheden biedt de Lyriq een rijbereik ruim 450 kilometer. Voor het ontwerp van deze Lyriq SUV vertrok men vanaf een blank vel papier en hij zal worden gebouwd op het nieuwe General Motors platform. De Amerikaanse constructeur belooft een zeer laag zwaartepunt om rijplezier te maximaliseren. Zoals het een Cadillac betaamt, is deze auto ook ruim en luxueus. Hij is ook prijzig, met een geschatte basisprijs van ongeveer $75.000 tot $80.000. Het spreekt voor zich dat de Cadillac een vuist wil maken tegen zijn landgenoot, de Tesla Model X, maar ook andere producten zoals de Audi e-tron, de Jaguar I-Pace en de BMW iX3 komen in het vizier. De constructeur toont duidelijk ambities al wordt het geen sinecure om beter te zijn dan de concurrentie. (Belga)

