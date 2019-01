Cadillac EV, Amerikaanse markt krijgt bijkomend elektrisch model

Cadillac weet als geen ander dat de toekomst niet alleen voor klassieke berline- en SUV-modellen is weggelegd en daarom toont het merk in Detroit een interessant concept, de EV 2020. Het gaat om een 100% elektrisch aangedreven SUV-model dat een autonomie van ruim 300 km belooft. De wagen wordt gebouwd op een nieuw platform dat werd ontwikkeld voor elektrisch aangedreven voertuigen.

General Motors kan het met verschillende configuraties (motoren, batterijen) gebruiken en het is eveneens geschikt voor andere modellen. GM geeft geen informatie over het ontwikkelingsschema voor dit project, maar het ziet er naar uit dat het model nagenoeg productierijp is.

Zoals elk zichzelf respecterend Cadillac-model zit de EV 2020 boordevol luxe, technologie, innovatie en persoonlijkheid. De EV 2020 is ook geschikt voor andere markten - te oordelen aan het succes van Tesla - maar wil via deze weg de reputatie van Cadillac herstellen op de Amerikaanse thuismarkt, waar de zaken minder goed gaan dan voorheen. Deze EV is slechts een onderdeel van de strategie van Cadillac om een nieuw cliënteel aan te boren en klanten terug te winnen die inmiddels elders shoppen. (Belga)