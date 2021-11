Eindelijk lanceert Toyota zijn eerste 100% elektrische auto op batterijen. De BZ4X staat op een specifiek platform, biedt een rijbereik van 450 km en pakt uit met enkele originele snufjes zoals zonnepanelen op het dak.

Na het debacle met de terugdraaiende teller moet je vele Vlamingen waarschijnlijk niet meer spreken over zonnepanelen. Maar toch... Op de nieuwe Toyota BZ4X hebben ze zeker hun nut en leveren ze écht gratis stroom. Hiermee kan de nieuwe, compacte en elektrische crossover namelijk autonoom zijn batterijen bijladen.

Goed, het gaat telkens over een bescheiden bijdrage, maar volgens Toyota kan dat oplopen tot 1.800 km aan extra autonomie per jaar door de zon, of ongeveer 35 km per week in een zonnig gebied. Ook dat is meegenomen.

De Toyota BZ4X biedt een actieradius van 450 km. © GF

Nieuw e-TNGA-platform

Deze eerste 100% elektrische Toyota maakt gebruik van een specifiek platform voor elektrische voertuigen. Dit e-TNGA-platform zal later ook voor andere elektrische modellen aangewend worden en biedt een lange wielbasis om voldoende ruimte te creëren voor zowel de batterij in de vloer als voor de passagiers in het interieur.

De BZ4X heeft een lithium-ionpakket van 71,4 kWh dat een rijbereik van 450 km moet verzekeren. Snelladen kan tegen 150 kW en laat toe de batterij in 30 minuten tot 80% te vullen.

Er is keuze uit een voorwielaangedreven versie van 204 pk en een variant met vierwielaandrijving die gebruik maakt van twee elektromotoren van ieder 109 pk, met dus in totaal 218 pk.

Het strakke interieur met een centraal display. © GF

Binnenin heeft de BZ4X een modern en strak ontwerp met centraal een groot scherm voor de bediening van de boordfuncties. Maar ook hier duikt er een snufje op met een (optioneel) stuurwiel in de vorm van een yoke (of een stuurknuppel zoals in een vliegtuig) met 'steer-by-wire'-technologie.

Toyota zal de BZ4X eind dit jaar nog voorstellen, waarna de EV in de loop van 2022 op de verschillende markten komt.

