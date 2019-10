De Europese markt verwacht een sterke toename van nieuwe elektrisch aangedreven modellen. Ook de Chinese constructeur Byton wil een graantje meepikken op de Westerse automarkt. Byton wil vanaf 2020 een elektrische SUV in Europa op de markt brengen.

Het gaat om de M-Byte en die zal gebouwd worden in de Chinese Nanjing-fabriek. Het gaat om een premium SUV-model met een vermogen van 272 of 408 pk, afhankelijk van de gekozen versie (2 of 4WD, met één of twee elektromotoren). De wagen haalt een rijbereik van respectievelijk 360 of 435 km, volgens de (realistische) WLTP-meetmethode. De fabrikant doet er alles aan om naar Europa te kunnen komen en werkt volop aan de Europese homologatie. Er zijn ook al contacten met lokale partners voor import, distributie en het onderhoud van de Byton-producten. Het eerste land wordt de belangrijkste Europese EV-markt: Noorwegen, waar men al bijna 14.000 reserveringen noteerde via de website van het merk. Scandinavië wordt eerst bediend en dan volgt de rest van Europa, want Byton streeft naar "een zo breed mogelijke distributie" op het Oude Continent. Prijzen starten vanaf 45.000 euro. Volgens specialisten zou de M-Byte succesvol kunnen worden omwille van het originele design maar ook door de technologische innovaties zoals het enorme 48-inch scherm op het dashboard. Het valt af te wachten hoe de wagen zal rijden, want de Europese klant is wat dat betreft erg veeleisend. (Belga)