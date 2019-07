Begin juli kondigde Volkswagen het einde van de productie van de Kever in Mexico aan, waarmee een einde kwam aan 70 jaar Kever, het meest populaire model van het merk. In België vierde de invoerder deze uitzonderlijke carrière in de vorm van een "rijdende terugblik".

In het kader van de Fun Cup endurance race op het circuit van Spa-Francorchamps, waar meer dan 120 Beetle-racingteams aan de start komen, heeft de invoerder een tiental Kevers opgesteld die het verhaal van dit illustere model vertellen.

Deze uitzonderlijke karavaan reed een rondje over het circuit van Spa. Een opmerkelijke gast tijdens deze ceremonie was een kopie van het beroemde "VW 30" prototype uit 1937 (grijs op de foto), dat werd ontworpen door Ferdinand Porsche bij de ontwikkeling van de eerste Kever. Alle originele prototypes werden vernietigd en dit is een reconstructie die zo'n vijftien jaar geleden werd gebouwd op vraag van de Belgische invoerder D'Ieteren, in samenwerking met VW. Vandaag bestaan er slechts twee exemplaren. Eén daarvan is te zien in Francorchamps en is te zien in de D'Ieteren Gallery.

Verder is er een exemplaar uit 1949 (split achterruit) te zien, een prachtig blauw exemplaar uit 1955 en de mythische Herbie uit de Walt Disney-film uit 1966. Een mooie rode 1303 cabriolet uit 1979, een coupé uit 1983 en een Ultima Edicion-versie van 2003 (gebouwd in Mexico) vervolledigden deze rijdende tentoonstelling. Omdat de Kever ook een tweede jeugd kende als 'New Beetle', was er ook een recent geel exemplaar uit 1998 (het eerste exemplaar dat in België werd ingeschreven) en een meer recent model met Flower Power design. Uiteindelijk werd deze historische collectie aangevuld met de Dune convertible.(Belga)