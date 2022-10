BYD zet Belgisch offensief in

Het Chinese automerk Build Your Dreams (BYD) onthulde zijn Europees gamma. Het basismodel wordt de Atto 3, een SUV die net geen 46.000 euro kost en meteen leverbaar is uit stock.

Terwijl ze enkele jaren geleden nog een zeldzaamheid en eigenaardigheid waren, zijn de Chinese automerken nu zeer nadrukkelijk aanwezig op onze markten. Vooral in het segment van elektrische auto’s maken ze een indrukwekkende opmars. Een interessante nieuwkomer is Build Your Dreams, kortweg BYD, die meteen drie nieuwe elektrische modellen lanceert: Han een grote berline, Tang een ruime SUV met zeven zitplaatsen en Atto 3, een SUV uit het C-segment die voor het verkoopvolume van het merk in ons land moet zorgen.

BYD Han

Snelle levering

BYD hanteert een bijzondere verkoopstrategie met een beperkte variatie van full option-modellen die meteen leverbaar zijn uit stock. ‘Een belangrijke troef waarmee we ons onderscheiden op de competitieve markt die te kampen heeft met gigantische productievertragingen’, zegt Frederik Van den Bossche, fleet sales manager bij BYD. ‘Bij sommige merken moet je bijna twee jaar wachten vooraleer je je wagen in ontvangst kan nemen. Bij BYD is dat vrijwel onmiddellijk eens de administratie in orde. Dat is een belangrijk pluspunt in deze tijden.’

Het basismodel is de Atto 3, een 204 pk sterke SUV met een batterij 60 kWh die een rijbereik van 420 km garandeert. Die kost 45.990 euro, een stevige prijs voor een wagen in dit segment. Daartegenover staat dat deze SUV van huis uit zeer rijkelijk is uitgerust met onder andere een warmtepomp voor de koeling of opwarming van het interieur, een panoramisch schuifdak en een elektrisch achterklep.

De BYD Tang.

Premium ambities

De overige modellen kosten 71.390 euro en richten zich dus logisch op de hogere premium segmenten waar gevestigde waarden als Tesla en Polestar de scepter zwaaien. Zowel de Han als de Tang zijn voortreffelijk afgewerkt en uitgerust, hebben vierwielaandrijving en voor ons vreemde namen die blijkbaar verwijzen naar Chinese dynastieën.

De berline produceert 487 pk, spurt in slechts 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u en biedt een bereik van 521 km met zijn accu van 85,4 kWh. De grote SUV is ook onder de motorkap een echte krachtpatser met een vermogen van maar liefst 517 pk, waarmee de spurt 0 naar 100 km/u in 4,6 seconden lukt. De batterij van 86,4 kWh verzekert een rijbereik van 400 km.

BYD heeft momenteel één verkooppunt in Zaventem. In 2023 komen daar Antwerpen en Gent bij, naast meerdere servicepunten verspreid over het hele land.