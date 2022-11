BYD verkocht al 3 miljoen elektrische wagens

De Chinese automerken maken hun debuut op de Europese markten, maar zijn wereldwijd al langer actief. Zo leverde BYD al 3 miljoen geëlektrificeerde wagens. Dit merk zit op onze markt met drie elektrische modellen.

De volgende jaren zal de Europese automarkt overspoeld worden door Chinese merken die een ruim aanbod aan elektrische modellen bieden. Aan het rijtje met Polestar, Lynk & Co, MG, Xpeng en Nio kan nu ook BYD toegevoegd worden. BYD, de afkorting van ‘Build Your Dreams’, is voor het grote publiek nog een nobel onbekend merk, dat zijn gamma in ons land voor het eerst voorstelt op het Autosalon 2023 op de Heizel.

BYD zet in op new energy vehicles met een elektrische aandrijving.

Meer dan 20 jaar actief

De autogroep is echter al meer dan 20 jaar actief en was ook één van de pioniers op vlak van de geëlektrificeerde aandrijvingen. Zopas is het 3 miljoenste ‘new energy’ voertuig (met een heel of gedeeltelijke elektrische aandrijving) geleverd door BYD Auto, dat verschillende submerken bundelt. Inmiddels werkt de constructeur in meer dan 70 landen en regio’s op zes continenten.

Daarbij hoort sinds kort ook België, met een eerste showroom in Zaventem, waaraan weldra verkooppunten in onder andere Antwerpen en Gent worden toegevoegd. Het aanbod bij ons bestaat in een eerste fase uit drie 100 % elektrische modellen. Het basismodel is de Atto 3, een 204 pk sterke SUV met een rijbereik van 420 km die 45.990 euro kost. Daarboven positioneren zich de Tang, een ruime SUV met 517 pk en een actieradius van 400 km, en de Han, een berline met een vermogen van 487 pk en een rijbereik van 520 km, die beide 71.390 euro kosten.