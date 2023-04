BYD Seagull: stadswagen voor 10.000 euro

Het Chinese automerk BYD levert binnenkort de Seagull, een stadswagen met een rijbereik van 400 km die amper 10.000 euro zal kosten op de thuismarkt.

De overgang naar de elektrische auto blijft een uitdaging, niet in het minst op vlak van de prijs. EV’s zijn nog veel duurder dan klassieke wagens met verbrandingsmotoren op benzine of diesel en daarom nog niet populair bij een breder publiek. De autosector beweert dat het gewoon een kwestie van tijd is vooraleer de elektrische auto betaalbaar is voor de gemiddelde consument. Noteer daarbij dat nu de Dacia Spring met een prijskaartje van net geen 21.000 euro de goedkoopste volwaardige EV op de markt is.

De BYD Seagull.

Eerst in China

Maar nu is er toch een doorbraak met de Seagull van de Chinese autogigant Build Your Dreams, kortweg BYD. Deze elektrische stadswagen zal op thuismarkt vanaf ongeveer 80.000 yuan, omgerekend zo’n 10.000 euro, worden aangeboden. De Seagull is een vijfdeurs hatchback met een lengte van 3,78 meter die plaats biedt aan vier personen. Hij wordt aangedreven door een elektromotor van 55 of 75 kW, die in combinatie met een batterijpakket van 30 of 38 kWh een rijbereik van 305 tot 405 km verzekert volgens de Chinese CLTC-norm.

De BYD Seagull komt nog deze maand op de Chinese markt. Op het Europese debuut is nog geen datum geplakt, maar hij wordt in de loop van 2024 verwacht. De prijs van deze stadsauto zal wellicht onder de15.000 euro blijven in Europa en daarmee de beste koop vormen op de markt van elektrische wagens.