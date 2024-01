BYD klopt Tesla

Wereldwijd verkocht BYD (Build Your Dreams) het voorbije kwartaal meer elektrische auto’s verkocht dan Tesla. Voor het eerst laat het Chinese merk de Amerikaanse constructeur zo achter zich.

De vraag was lange tijd niet of, maar vooral wanneer BYD het Amerikaanse Tesla als marktleider van de troon zou stoten. BYD is al veel langer actief in de automotive sector, maar valt in absolute aantallen ook al lang groter uit dan Tesla. De Chinese constructeur bouwt naast volledig elektrische modellen, ook hybride auto’s voor de Chinese thuismarkt en is een industriële reus die naast wagens eveneens solarsystemen, batterijen (zelfs thuisbatterijen) en omvormers op de markt zet.

BYD biedt een heel ecosysteem om elektrische energie te produceren en op te slaan. Auto’s bouwen is dus slechts één van de activiteiten. Dat kan ook van Tesla worden gezegd want Elon Musk profileerde zich in de beginjaren meer als batterijproducent dan als autobouwer. Wat die batterij betreft, moet de Amerikaanse ondernemer nu zijn meerdere erkennen in BYD, want model Y van Tesla dat in Berlijn van de band rolt, is uitgerust met een BYD-accu. Eigenaars van deze versie geven zelfs aan dat de Model Y met BYD-batterij langere tijd aan een hoge snelheid kan laden dan de vergelijkbare Tesla’s die over een CATL-batterijpack beschikken.

Breed gamma

BYD is op de Europese markten ‘the new kid in town’. Dde constructeur ziet vooral groei met producten die kwalitatief hoogstaand zijn en qua prijs beter scorendan Tesla’s. Los daarvan heeft BYD een veel bredere productportfolio met grote prestigemodellen (Han en Tang), maar ook een sedan (Seal) die je naast een Tesla Model 3 parkeert.

Alsof dat niet volstaat, zijn er ook compactere SUV-modellen zoals de Atto 3 en de Dolphin. Precies die laatste vallen ook bij privékopers in de smaak en deze modellen werden respectievelijk in 2023 en 2024 verkozen tot VAB Gezinswagen van het jaar. Ook Tesla werkt aan een compact hatchback model maar dat zit in een zeer concurrentieel marktsegment waar vanaf de lancering heel wat kapers (ID.3, MG 4,…) op de kust zijn.