BYD kiest voor de toonzaal

De Chinese groep BYD (Build Your Dream) brengt drie volledig elektrische modellen op onze markt. Dat worden de Tang (een grote SUV), de Han (een E-segment sedan) en de Atto 3 (C-segment SUV).

Het nieuws dat BYD ook naar België zou komen, raakte al eerder bekend en wellicht gaat Inchape de invoeractiviteiten voor de Belgische markt op zich nemen. Inchcape is geen onbekende, want het verdeelt vandaag nu al Toyota en Lexus. Ook in Nederland zal Toyota-invoerder Louwman de import van BYD-producten op zich nemen. De Belgische organisatie wordt op dit ogenblik opgestart, maar de onderhandelingen vielen nog niet in hun finale plooi is te horen bij de Europese BYD-organisatie.

Gevoelig

BYD wil vooral dicht bij de consument staan en daarmee geeft het merk aan dat het niet kiest voor een exclusief online verkoopplatform. Auto’s zullen altijd via een dealer worden afgeleverd en ook wat betreft de na verkoop zal de BYD-rijder daar terecht kunnen. Er zullen ook enkele specifieke verkooppunten komen, maar het lijkt erop dat Inchcape zijn bestaande netwerk (dus: Toyota-dealers) mogelijk ook voor BYD-producten zou inzetten. Officieel wordt daarover nog niet gecommuniceerd.

Dit onderdeel van de overeenkomst ligt wellicht gevoelig, vooral op een moment dat het bestaande Inchcape-merk (Toyota) net een eerste volledig elektrisch model (bZ4X) in de toonzaal heeft staan.