BYD Han als Chinese premium berline

Het Chinese automerk BYD koestert grote ambities, ook in de topsegmenten. Vandaar de Han, een stijlvolle berline die sterke prestaties, een complete uitrusting en een degelijke afwerking combineert.

Build Your Dreams, kortweg BYD, is een Chinees automerk dat sinds dit jaar op de Belgische markt zit met drie volledig elektrische modellen: de Atto 3 als midsize crossover, de Tang of een grote SUV met zeven zitplaatsen en de Han, een ruime en stijlvolle berline. De laatste waagt zich meteen in het premium segment tussen de gevestigde waarden zoals de Tesla Model 3 of de Mercedes EQE. Maar is dat niet wat te hoog gegrepen?

De BYD Han.

Europese look

De Han is een bijna 5 meter lange vierdeurs met een zeer Europese look en een uiterst complete basisuitrusting, met een warmtepomp, een panoramisch dak, lederen stoelen, een infotainmentsysteem,… allemaal om het leven aan boord aangenaam en comfortabel maken. De 487 pk sterke elektrische aandrijving met twee motoren, waardoor er meteen vierwielaandrijving beschikbaar is, zorgt daarbij voor topprestaties, want de spurt van 0 naar 100 km/u lukt in amper 3,9 seconden.

De stroom haalt de Han uit een accu van 85,4 kWh die een WLTP-rijbereik van 521 km kan opleveren. In praktijk noteerden we een gemiddeld verbruik van ongeveer 22 KWh, wat een actieradius van een goede 380 km betekent, nog meer dan behoorlijk, ook voor langere trajecten. Een kleine beperking hierbij is dat snelladen (DC) gelimiteerd is tot 120 kW, waardoor de stops langs snelwegen iets langer kunnen duren.

Onderweg ontpopt de Han zich tot een comfortabele reisberline die ook perfect dienst kan doen voor de dagelijkse verplaatsingen. Daarbij verzekert de adaptieve ophanging zowel een degelijk rijgedrag als een voortreffelijk rijcomfort.

De BYD Han.

Waar voor geld

Dat levert de BYD Han finaal een goed rapport op, wel met een navenant prijskaartje van 72.140 euro. Het stevige bedrag is te verantwoorden door de uitstekende kwaliteiten en de complete standaarduitrusting van deze berline, die zich ontpopt tot een geduchte nieuwe uitdager in dit marktsegment. Een laatste belangrijk pluspunt: de Belgische invoerder kan de wagens meteen uit voorraad leveren.