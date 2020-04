Bugatti verblijdt binnenkort de eerste klanten met de nieuwe Divo. Van deze evolutie van de Chiron worden slechts 40 exemplaren geproduceerd tegen een stukprijs van 5 miljoen euro. De exclusiviteit blijft dus verzekerd.

Eind vorige eeuw nam de Volkswagen Groep Bugatti over en zorgde voor een revival die het exclusieve sportwagenmerk weer op de kaart moest zetten. Dat leidde in 2005 tot de geboorte van de indrukwekkende Veyron, in 2016 gevolgd door de al even imposante Chiron. Het derde model Divo werd in 2018 voor het eerst getoond als studiemodel. Deze evolutie van de Chiron onderging intussen een verdere ontwikkeling en is nu eindelijk klaar voor de productie. Bugatti kondigde aan dat weldra de eerste wagens aan de klanten geleverd zullen worden.

De Divo deelt de technische basis met de Chiron maar werd nog een stuk performanter en dynamischer. Daarvoor wordt de 1.500 pk sterke W16 8,0 liter gecombineerd met een 35 kilo lichtere body en uitgebreider spoilerwerk dat voor 90 kilogram meer neerwaartse druk zorgt. De Divo is eveneens razendsnel met een top van 380 km/u, maar maakt vooral het verschil in de bochten waar tot 1,6 laterale G-krachten bereikt kunnen worden. Volgens Bugatti is de Divo daarmee 8 seconden sneller dan de Chiron op het Nardo-testcircuit.

Kortom, de Bugatti Divo is een pracht van een bolide die jammer genoeg voorbehouden zal blijven aan een select kransje gefortuneerde autoliefhebbers, die ieder 5 miljoen euro willen neertellen voor een van de 40 voorziene wagens.(Belga)

Eind vorige eeuw nam de Volkswagen Groep Bugatti over en zorgde voor een revival die het exclusieve sportwagenmerk weer op de kaart moest zetten. Dat leidde in 2005 tot de geboorte van de indrukwekkende Veyron, in 2016 gevolgd door de al even imposante Chiron. Het derde model Divo werd in 2018 voor het eerst getoond als studiemodel. Deze evolutie van de Chiron onderging intussen een verdere ontwikkeling en is nu eindelijk klaar voor de productie. Bugatti kondigde aan dat weldra de eerste wagens aan de klanten geleverd zullen worden.De Divo deelt de technische basis met de Chiron maar werd nog een stuk performanter en dynamischer. Daarvoor wordt de 1.500 pk sterke W16 8,0 liter gecombineerd met een 35 kilo lichtere body en uitgebreider spoilerwerk dat voor 90 kilogram meer neerwaartse druk zorgt. De Divo is eveneens razendsnel met een top van 380 km/u, maar maakt vooral het verschil in de bochten waar tot 1,6 laterale G-krachten bereikt kunnen worden. Volgens Bugatti is de Divo daarmee 8 seconden sneller dan de Chiron op het Nardo-testcircuit.Kortom, de Bugatti Divo is een pracht van een bolide die jammer genoeg voorbehouden zal blijven aan een select kransje gefortuneerde autoliefhebbers, die ieder 5 miljoen euro willen neertellen voor een van de 40 voorziene wagens.(Belga)