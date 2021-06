Bugatti lanceert nog een supersnelle versie van de Chiron: de 1.600 pk sterke Super Sport haalt een topsnelheid van 440 km/u en kost 3,2 miljoen euro.

Bugatti is het merk bij uitstek voor de laagvliegers. De Chiron heeft het wereldsnelheidsrecord voor productiewagens op zijn naam staan met 300 mijl per uur of 490,484 km/u. Van deze recordwagen werd de Super Sport 300+ afgeleid en nu biedt een nieuwe variant, die gewoon 'Super Sport' heet, wat meer luxe en verfijning.

Tegelijk werd de topsnelheid beperkt tot ... 440 km/u. Een tempo dat nog ruimschoots kan volstaan en slechts op enkele zeldzame plaatsen op de aardbol bereikt kan worden, zoals de VW-testpiste van Ehra-Lessien waar de Chiron zijn snelheidsrecord vestigde.

1.600 pk

Aan vermogen ontbreekt het de Chiron Super Sport alleszins niet: de 8.0 liter W16 met vier turbo's produceert 1.600 pk en 1.600 Nm koppel. Dat laat een spurt van 0 naar 200 km/u in 5,8 seconden toe en de kaap van 300 km/u wordt al na 12 tellen bereikt. Dan suist de Bugatti verder naar zijn top van 440 km/u, waarbij pas aan 403 km/u van zesde naar zevende versnelling wordt geschakeld.

De beperkte topsnelheid bedraagt 440 km/u. © GF

De Chiron Super Sport herken je aan zijn met 25 cm verlengd koetswerk aan de achterkant en enkele andere features zoals de verticaal geplaatst uitlaatpijpen en de negen luchtgaatjes in de voorste wielkasten die dienen om de luchtdruk te verlagen en tegelijk verwijzen naar de EB 110 Super Sport van 1993.

Begin 2022 start Bugatti met de productie van de Chiron Super Sport die voorzien is van een prijskaartje van 3,2 miljoen euro.

Het interieur baadt in luxe. © GF

