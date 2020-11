Eigenlijk was het nooit de bedoeling dat de Bugatti Bolide in serie zou worden gebouwd. Deze Bugatti heeft tot doel om andermaal de wagen met de hoogste topsnelheid te worden.

Met deze Bugatti Bolide wil de constructeur uit Molsheim andermaal een versie bouwen die de liefhebbers van het genre zal verbazen. Dit nieuwe model oogt in elk geval als een onvervalste sportwagen, want het is quasi identiek aan het prototype dat werd ingezet in de 24 Uren van Le Mans.

Net zoals de Bugatti Chiron wordt dit model aangedreven doot de W16-motor in combinatie met vierwielaandrijving. Met een lichtgewicht koetswerk (dat de helft weegt van de Chiron) en een motor die 1.824 pk levert (200 pk meer dan de Chiron Super Sport), zou hij een topsnelheid van boven 500 km/u halen. Op het internet circuleren nu al geruchten van een nieuw snelheidsrecord op de weg sinds de SSC Tuatara een (gecontesteerd) record neerzette van 533 km/u. Op dit ogenblik blijft Bugatti erg vaag over de prestaties.

Het nieuws van deze bijzonder krachtige versie komt op een bijzonder kritiek moment voor de Franse constructeur, die zopas zijn 111ste verjaardag heeft gevierd. Moederbedrijf Volkswagen AG heeft recent te kennen gegeven dat er gesprekken worden gevoerd om Bugatti aan Rimac Automobili te verkopen. Die laatste is een Kroatische constructeur van elektrisch aangedreven supercars. VW zou de middelen die deze verkoop zou vrijmaken kunnen investeren in projecten die meer renderen en mogelijk cruciaal zullen zijn om te overleven. We denken bijvoorbeeld aan de brede uitrol van elektrische voertuigen en de ontwikkeling van nog schonere verbrandingsmotoren.

Wat meer is, op 6 oktober kondigde Bugatti aan dat het de plannen voor een tweede supercar zou opbergen omwille van de problemen gelinkt aan de coronapandemie. Deze 'plannen' sloegen op de Bolide die vervolgens een 'one off' (of een bijzonder gelimiteerde versie) zou blijven. Zijn bestaansreden wordt mogelijk enkel het kloppen van het snelheidsrecord (533 km/u) van de Tuatara zodat Bugatti weer de snelste en meest uitzonderlijke auto heeft.(Belga)

